Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади

Также президент одобрил идею объявления 2024 года Годом спорта

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин одобрил идею возобновления спортивных парадов на Красной площади и объявления 2024 года Годом спорта.

На полях форума "Россия - спортивная держава" глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев выступил с предложением объявить 2024 год Годом спорта и вернуть традицию проведения спортивных парадов на Красной площади.

"Хорошая идея", - сказал в ответ президент.

Кремлев предложил это на церемонии открытия новых спортивных комплексов и других объектов в регионах. Он обратил внимание на то, что в 2024 году в стране пройдут "Игры Будущего" и "Игры БРИКС". "Хотел бы к вам обратиться, чтобы следующий год Годом спорта сделать, потому что такие спортивные события огромные в России [состоятся], весь мир будет смотреть на это, и это (объявление 2024 года Годом спорта - прим. ТАСС) будет правильно", - сказал он. "На Красной площади также возродить спортивный парад [предлагаем]. Мы готовы его организовать. Раньше тоже его проводили", - добавил Кремлев.

Спортивные парады на Красной площади

Первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча - системы военной подготовки советских граждан - состоялся на Красной площади в 1919 году. С 1931 года парады физкультурников на главной площади страны проходили в присутствии руководителя СССР Иосифа Сталина, в них принимали участие тысячи человек. Традицию проведения парадов прервала Великая Отечественная война. В послевоенные годы традиция парадов физкультурников на Красной площади вскоре сошла на нет, позднее они проводились на стадионе "Динамо".