19 октября, 10:36

Путин поручил расширять число стран - участниц Игр БРИКС в Казани

Они состоятся с 11 по 23 июня 2024 года

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Число стран - участниц соревнований "Игры БРИКС", которые состоятся в 2024 году в Казани, надо расширять. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Кроме государств БРИКС и присоединившихся [стран], у нас есть еще и [государства] наблюдатели, и те, кто стремится быть членами БРИКС. Надо пошире взять. Я уверен, люди с удовольствием приедут", - сказал глава государства, выслушав доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Как рассказал Чернышенко, Россия как председатель в БРИКС в 2024 году организует в том числе спортивные Игры БРИКС. "Мы ожидаем, что к нам приедут минимум 5 тыс. спортсменов из 11 государств - участников БРИКС, включая шесть новых, которые присоединились. Но будет больше, мы видим интерес, примерно 50 стран по приглашениям к нам приедут", - отметил вице-премьер.

Игры БРИКС состоятся с 11 по 23 июня 2024 года в Казани. Спортивная программа включает 27 видов спорта. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичТатарстан
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