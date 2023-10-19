Чернышенко: в фиджитал-играх приняли участие представители 48 стран

Вице-премьер отметил, что фиджитал-движение превращается в международное

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Представители 48 стран приняли участие в фиджитал-играх, которые являются тестовыми соревнованиями к "Играм будущего". Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал президенту России Владимиру Путину во время презентации "Игр будущего" на форуме "Россия - спортивная держава" в Перми.

С 5 по 22 октября в Казани проходят десятые фиджитал-игры.

"48 стран приняли участие в тестовых соревнованиях. Движение "фиджитал" активно развивается, самостоятельно живет, мировое движение уже началось - прогресс не остановить. Фиджитал-спорт официально признан в России, в нескольких странах уже прошел Кубок четырех континентов. Фиджитал-движение превращается в международное", - отметил Чернышенко.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. "Спортивный турнир начнется через десять лет после окончания самых успешных Игр в Сочи, планируется очень масштабная церемония открытия. Будет тот же режиссер, что и в Сочи, здесь церемония будет устремлена через рассказ двух ребят, каким оно должно быть - это справедливое будущее. Важно, чтобы вы, лидеры, смогли это услышать из первых уст", - добавил вице-премьер.

Режиссером-постановщиком церемонии открытия Олимпиады в Сочи был Андрей Болтенко.

"Игры будущего" будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.