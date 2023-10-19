Патриотические центры "Воин" открыли в 12 регионах России

В центрах обучили более 11,5 тыс. курсантов

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" открыты в 12 регионах РФ, включая Донецкую Народную Республику. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал президенту РФ Владимиру Путину во время форума "Россия - спортивная держава".

"Военно-спортивная и патриотическая подготовка сейчас имеет очень важное значение, перед нами стоит задача воспитать поколение людей, преданных Родине и умеющих ее защищать. Была организована сеть центров "Воин", там готовят школьников и студентов, обучают тактической, огневой и инженерной подготовке, организации связи, тактической медицине, управлению БПЛА. Обучено более 11,5 тыс. курсантов. В 12 регионах нашей страны, включая ДНР, открыты эти центры", - сказал Чернышенко.

Региональные филиалы центра "Воин" открылись 11 мая. Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит сопредседателям "Российского Союза боевых искусств" - первому заместителю руководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру - полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал глава государства. Куратором проекта является член наблюдательного совета, советник министра МЧС РФ Даниил Мартынов, а председателем правления - адмирал Сергей Авакянц.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).