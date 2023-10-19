На развитие российской спортивной инфраструктуры до 2026 года выделят 120 млрд рублей

Средства позволят открыть для населения более 600 объектов различного типа

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Общий объем средств, направленных на развитие спортивной инфраструктуры за период 2019-2026 годов, составит порядка 120 млрд рублей. Об этом министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О развитии и об оснащении спортивной инфраструктуры" на форуме "Россия - спортивная держава".

"Минспорт России находится в тесном взаимодействии с полномочными представителями президента по федеральным округам. Это позволяет получить объективную оценку ситуации в регионах и обеспечить оперативное реагирование на возникающие вопросы. Общий объем средств, направленных на развитие спортивной инфраструктуры капитального характера за период 2019-2026 годов, составит порядка 120 млрд рублей, что позволит открыть для населения страны более 600 объектов различного типа. Отмечу, что за последние годы введены в эксплуатацию крупные знаковые объекты: ледовые дворцы в Омске, Новосибирске, Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге, многофункциональные комплексы в Кемерове и Магадане", - сказал Матыцин.

"Мы видим интерес инвесторов к спортивной инфраструктуре, с 2022 года министерство совместно с представителями бизнеса приступило к созданию спортивной инфраструктуры шаговой доступности с привлечением внебюджетных средств. Это стало возможно благодаря внедрению клиентоцентричного подхода, новшеством которого является изучение потребностей и спроса населения на физкультурно-оздоровительные услуги. Реализуются 24 проекта государственно-частного партнерства на общую сумму более 4 млрд рублей, социально-экономическая эффективность которых в течение срока действия соответствующих соглашений составит около 20 млрд рублей", - добавил министр.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).