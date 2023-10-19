Леонов рассказал о финальной части подготовки к "Играм будущего"

Министр спорта Татарстана отметил, что Игры пройдут достойно и современно

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Организаторы "Игр будущего" находятся на финальной стадии подготовки к соревнованиям. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

"Мы находимся на финальной стадии подготовки, завершаем тестирование наших объектов, готовность очень высокая, но пока не 100-процентная, остались небольшие штрихи, - сказал Леонов. - Не хочу открывать какие-то секреты, но будет достойно, современно, инновационно. Будет интересно и тем, кто попадет на церемонию, и тем, кто будет следить с экранов. Важно, что это не чистый спорт, это фиджитал, киберспорт и классический спорт".

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.