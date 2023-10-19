Матыцин заявил, что возьмет под личный контроль проблему со спортивным арбитражем

Президент России назвал "слабоватым" институт спортивного арбитража в России

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин возьмет под личный контроль ситуацию со спортивным арбитражем в стране. Об этом Матыцин заявил на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О развитии и об оснащении спортивной инфраструктуры" на форуме "Россия - спортивная держава".

"То, что касается спортивного арбитража, беру под личный контроль. В самое ближайшее время мы с коллегами проработаем и доложим об этом", - сказал Матыцин.

Президент России Владимир Путин по ходу заседания назвал "пока слабоватым" институт спортивного арбитража в стране и поручил развить его в независимую структуру, которой все доверяют.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).