Леонов рассказал о ходе подготовки к Играм БРИКС

Министр спорта Татарстана отметил, что предварительно в программу соревнований войдут 27 видов спорта

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Заседание организационного комитета Игр БРИКС, на котором утвердят программу соревнований, планируется провести после форума "Россия - спортивная держава". Об этом ТАСС в кулуарах форума рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

"Игры БРИКС - это новый проект. Зачастую страна, принимающая саммит БРИКС, проводит соревнования в больше показательном виде, приезжают не лучшие спортсмены. Мы же согласовали, и с нами согласились министры спорта стран БРИКС, что будет большой спортивный турнир. Создан оргкомитет, его возглавили Дмитрий Николаевич Чернышенко (вице-премьер РФ - прим. ТАСС) и Игорь Евгеньевич Левитин (помощник президента РФ - прим. ТАСС), их заместителями будут Олег Васильевич Матыцин (министр спорта РФ - прим. ТАСС) и глава Республики Рустам Нургалиевич Минниханов, после форума хотим провести первое заседание", - сказал Леонов.

"Хотим в рамках этого оргкомитета сделать презентацию, утвердить виды спорта, объекты и даты. Предварительно это будет в середине июня, за месяц до Олимпиады в Париже, будет 27 видов спорта. В рамках Игр БРИКС мы хотим провести саммит министров стран БРИКС и приурочить закрытие соревнований к национальному празднику сабантуй. Некоторые сборные приедут на уровне первых номеров. Помимо тех стран, которые входят в БРИКС и еще войдут, мы будем приглашать еще 60 стран", - добавил собеседник агентства.

В середине мая президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр БРИКС на территории страны. Соревнования должны пройти в Казани с 12 по 23 июня. Министр спорта Матыцин подчеркивал, что Игры БРИКС не будут альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).