Матыцин рассказал о размере внебюджетных инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры

Планируемая социально-экономическая эффективность в течение следующих пяти лет составит более 1,1 млрд рублей, отметил министр

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Порядка 376 миллионов рублей внебюджетных инвестиций привлечено для развития спортивной инфраструктуры начиная с 2022 года. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Еще одной мерой поддержки инвесторов сферы спорта стало предоставление с 2022 года субсидий российским банкам для льготного кредитования инвестиционных проектов по развитию спортивной инфраструктуры под ставку, не превышающую 4% годовых. При общем объеме федеральной субсидии в размере 63,7 млн рублей привлечено 376 млн рублей внебюджетных инвестиций. Планируемая социально-экономическая эффективность в течение следующих пяти лет составит более 1,1 млрд рублей", - заявил Матыцин.

"Мы признательны госкорпорациям и крупному бизнесу за содействие в развитии инфраструктуры. При этом Минспорт как головной регулятор не видит текущую и перспективную картину таких проектов, что иногда приводит к сложностям при эксплуатации и финансовом обеспечении. Поэтому предлагаем нашим коллегам направлять в адрес Минспорта планы развития инфраструктуры в регионах присутствия для полной оценки функциональности и востребованности объектов совместно с региональными органами власти и спортивными федерациями", - добавил министр.