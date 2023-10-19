Куйвашев предложил создать индустриально-спортивные кластеры на Урале и в Татарстане

Российская доля производства спорттоваров составляет порядка 0,15% от мирового объема, отметил губернатор Свердловской области

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Индустриально-спортивные кластеры для импортозамещения спортивной продукции в России следует создать в Свердловской области и Татарстане. Такое предложение озвучил руководитель рабочей группы по импортозамещению в спорте при Госсовете РФ, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О развитии и об оснащении спортивной инфраструктуры" на форуме "Россия - спортивная держава".

"В целях системного решения обозначенных вопросов предлагаем создать индустриально-спортивные кластеры, - сказал Куйвашев. - В качестве пилотных предлагаем создать два кластера в Свердловской области и Республике Татарстан. У нас - в сердце Урала - есть для этого все составляющие. Налажено производство тренажеров, экипировки, инвентаря и оборудования для зимних и летних видов спорта, активного отдыха".

По словам Куйвашева, сейчас российская доля производства спорттоваров составляет порядка 0,15% от мирового объема, в 2022 году объем рынка спортивной продукции в РФ составил 230 млрд рублей. При этом доля отечественных товаров на российском рынке составляет 14,5%, главной страной-импортером является Китай. "Считаем необходимым планомерно увеличивать выпуск отечественных спортивных товаров, особенно для массового спорта", - подчеркнул глава региона.

"Мы понимаем, что в ближайшее время обеспечение профессионального спорта будет осуществляться в основном за счет импорта из дружественных стран. Но в перспективе это направление при комплексной господдержке должно обеспечиваться собственным производство высокотехнологичной спортивной продукции", - пояснил он, предложив для решения этих вопросов создать в регионах индустриально-спортивные кластеры.

Он также попросил президента РФ Владимира Путина поддержать создание в Свердловской области тренировочных центров для велосипедистов, биатлонистов и конькобежцев. "По двум из них у нас уже проектно-сметная документация разработана", - отметил Куйвашев.