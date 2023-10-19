Путин раскритиковал невыполнение поручения по развитию спортинфраструктуры на селе

Президент России указал на то, что особое внимание развитию спортивной инфраструктуры нужно уделять в сельских территориях

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин с сожалением отметил, что его поручение по разработке подпрограммы "Спорт на селе" так и не было выполнено.

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта глава государства указал на то, что особое внимание развитию спортивной инфраструктуры нужно уделять в сельских территориях. "Я уже давал поручение разработать специальную подпрограмму "Спорт на селе" и включить ее в уже действующую государственную программу "Развитие физической культуры и спорта", - напомнил президент.

"Такой документ, к сожалению, до сих пор не принят. Отдельного спортивного раздела <…> проекта программы в наших планах по развитию социальной сферы и инфраструктуры села до сих пор нет", - заметил Путин. "Конечно, нужно понять, в чем причина. Да и главное - понять, когда вопрос будет решен по существу, а не по отчетам и докладам", - сформулировал задачу глава государства.

Путин также предложил обсудить ход выполнения тех решений по развитию спортивной инфраструктуры, которые были приняты по итогам предыдущего заседания совета. "Говорю сейчас прежде всего о вопросах ремонта и содержания объектов для массового спорта, а также о создании на территории России условий для подготовки наших сборных команд", - пояснил он, обратив внимание, что, согласно данным Счетной палаты РФ, 16 из 53 олимпийских видов спорта сейчас не имеют своих отдельных тренировочных центров.

"Работа здесь подзатянулась. Я прошу правительство проинформировать о мерах, которые принимаются, чтобы все поручения выполнялись качественно и в срок", - распорядился президент, подчеркнув, что спорт - это один из государственных приоритетов России, следовательно, отношение к нему должно быть соответствующим. "Тем более что на поддержку и развитие спортивной сферы идут солидные средства, расходы бюджетов всех уровней в 2022 году по отношению к предыдущему периоду выросли на 23% и составили 537 млрд рублей", - добавил Путин и заметил, что речь идет о сумме, не учитывающей частных вложений.

Подпрограмма "Спорт на селе"

В ноябре 2019 года по итогам очередного заседания совета по физкультуре и спорту президент РФ дал поручение разработать подпрограмму "Спорт на селе" федеральной программы "Развитие физической культуры и спорта". Она должна включать комплекс мер, которые позволят вовлекать сельских жителей в занятия физической культурой и спортом.