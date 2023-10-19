В оргкомитете Олимпиады 2024 года прошел новый обыск

Обыски проводятся в связи с начатым летом текущего года предварительным расследованием дела о "незаконном получении доходов и фаворитизме"

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Французская финансовая прокуратура провела новый обыск в оргкомитете Олимпиады 2024 года в Париже и организациях, отвечающих за подготовку церемонии открытия Игр. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, обыски проводятся в связи с начатым летом текущего года предварительным расследованием дела о "незаконном получении доходов и фаворитизме".

Предыдущий обыск прошел в оркомитете летом. Тогда он проводился в рамках двух предварительных расследований, начатых в 2017 и 2022 годах и касающихся незаконного предоставления преимуществ и растраты государственных средств.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.