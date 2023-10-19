Путин потребовал разобраться с дельцами, выманивающими за рубеж юных хоккеистов

Президент России отметил, что это бизнес "не всегда отрегулированный и не всегда благородный"

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с "дельцами от хоккея", которые переманивают перспективных спортсменов с юности работать за границей.

"Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать, но ясно также и то, что это бизнес", - заметил глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Причем, продолжил президент, это бизнес "не всегда отрегулированный и не всегда благородный". "Я уже много раз говорил: мало что делается в этом плане. И Минспорт хочу попросить, и Федерацию хоккея России (ФХР) тоже", - поставил он задачу, обращаясь в том числе к главе ФХР Владиславу Третьяку. "Зависимость там большая, деньги крутятся немаленькие. А ущерб это нам наносит очевидный", - указал глава государства.

По оценке Путина, в этом случае требуются правовые рамки и гарантии - и для государства, и для участников этой деятельности.