Матыцин пригласил Путина на празднование 100-летия Минспорта

Глава государства попросил министра согласовать этот вопрос с администрацией

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин пригласил президента России Владимира Путина на празднование 100-летия организации. Об этом он сообщил на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О развитии и об оснащении спортивной инфраструктуры".

"Уважаемый Владимир Владимирович, как вы знаете, система государственного управления в этом году отмечает 100-летний юбилей, мы на протяжении всей истории понимаем, что спорт всегда был и остается культурой и идеологией формирования здорового образа жизни, за эти годы накоплен значительный опыт реформ и трансформаций, - сказал Матыцин. - Мы сегодня анализируем те ресурсы, которые у нас есть, работаем над соревнованиями нового формата, о чем сегодня вы говорили на форуме, и видим, что эти инициативы пользуются интересом со стороны наших коллег. Я отмечу, что только за последние 15 лет Россия провела практически все самые крупные международные соревнования - Олимпийские игры, универсиады, чемпионаты мира по футболу, плаванию, легкой атлетике, по многим другим видам спорта, создано материальное и не только материальное наследие. Конечно, этот опыт является фундаментом и гарантом для достижения национальной цели. Уважаемый Владимир Владимирович, огромное спасибо вам за ваше внимание и поддержку во все самые трудные периоды нашей деятельности. Для нас будет огромной честью, если вы посетите церемонию празднования 100-летия и национальной премии, сможете принять в ней участие и поздравить спортивное сообщество".

В ответ на приглашение Путин попросил Матыцина согласовать это с администрацией президента.

Юбилей Министерства спорта РФ как государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта отмечается в 2023 году. Сто лет назад был принят декрет ВЦИК РСФСР "Об образовании высшего и местных советов физической культуры трудящихся РСФСР".