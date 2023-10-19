Чернышенко заявил о достижении показателей Стратегии - 2030 по вовлечению людей в спорт

Согласно стратегии, к 2030 году предусматривается увеличение количества граждан, систематически занимающихся спортом, до 70%

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Задачи по вовлечению граждан России в занятия спортом, обозначенные в Стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года, на сегодняшний день оказались выполнены. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О развитии и об оснащении спортивной инфраструктуры" в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Важно понимать, что Стратегия развития физкультуры и спорта до 2030 года по вовлечению граждан на сегодня выполнена. Хотел бы поблагодарить Минспорт", - сказал Чернышенко.

Госпрограмма была утверждена правительством 7 октября 2021 года и вступила в силу 1 января 2022 года. Согласно документу, к 2030 году предусматривается увеличение количества граждан, систематически занимающихся спортом, до 70%. К числу приоритетных направлений развития относятся вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, к занятию физкультурой и массовым спортом, повышение уровня физической подготовленности граждан страны, повышение доступности спортивных объектов для населения, в том числе на сельских территориях, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивной физической культуры и повышение конкурентоспособности российского спорта на международной арене.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).