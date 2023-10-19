Алина Загитова может стать послом Игр БРИКС

Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой предложат стать послом Игр БРИКС. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

"Мы сегодня с Алиной работаем по проекту открытия школы фигурного катания. Она немного из другого профсоюза, из зимнего. Мы хотим утвердиться по всей программе, дальше будем заниматься амбассадорами и партнерами. Конечно, мы можем ее пригласить, считайте, уже пригласили", - сказал Леонов.

В середине мая президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр БРИКС на территории страны. Соревнования должны пройти в Казани с 12 по 23 июня.

Загитовой 21 год, она является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).