Третьяк предложил федеральным каналам уделять больше внимания спорту

Российскому спорту есть чем гордиться, подчеркнул президент Федерации хоккея России

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предложить федеральным каналам больше времени уделять спортивным новостям. В Перми на форуме "Россия - спортивная держава" проходит заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О развитии и об оснащении спортивной инфраструктуры".

"Хотел бы попросить вас предложить федеральным каналам больше уделять времени спортивным новостям, - сказал Третьяк в ходе заседания. - Нам есть чем гордиться. У нас есть "Матч ТВ", но его смотрят болельщики, которые точно любят спорт. А мы хотим охватить всех россиян".

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).