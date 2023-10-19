Путин считает важным красиво и креативно популяризировать разные виды спорта

Президент России отметил, что заниматься продвижением спорта необходимо активно, "и результат будет"

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Разные виды спорта должны уметь себя продвигать, чтобы ими заинтересовалось большее число людей, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту.

"Надо активно продвигать свой продукт и делать это по-современному, красиво, креативно", - сказал глава государства.

Он обратился к статистике Минспорта за 2016-2022 годы по приросту численности занимающихся разными видами спорта. "Фигурное катание - прирост занимающихся 350%. Ясно, что это традиционно любимый вид спорта в нашей стране, но кроме всего прочего они умеют раскручивать себя, красиво показывать, показывать так, что это смотрится", - обратил внимание Путин.

"Велоспорт - 132% плюс [прирост], шахматы - 63%, бизнес-аэробика - 60%, самбо - 50%, художественная гимнастика - 48%, пауэрлифтинг - 42%, горнолыжный спорт - все-таки довольно дорогой вид спорта - прирост численности занимающихся 41%, прилично. Плавание - 40%, бадминтон - 38%", - перечислил президент.

При этом он указал: "А настольный теннис - жалкие 5%, хотя теннисный стол можно поставить если не в каждой квартире, то на каждой лестничной площадке". "Заниматься этим [продвижением] нужно активно, и результат будет", - заключил Путин.