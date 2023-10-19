УЕФА отменил матчи в Израиле до дальнейшего уведомления

Такое решение организация приняла после оценки ситуации с безопасностью в стране

ТАСС, 19 октября. Матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будут проводиться на территории Израиля до дальнейшего уведомления. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

"После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров под эгидой организации не будут проводиться на территории страны до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.

Матчи израильских команд в еврокубках, запланированные на следующую неделю, перенесены. "Маккаби" из Хайфы 26 октября должен был сыграть на выезде с испанским "Вильярреалом" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы, "Маккаби" из Тель-Авива в этот же день должен был принять украинскую "Зарю" в игре третьего тура групповой стадии Лиги конференций. Ранее оба израильских клуба обратились в УЕФА с просьбой перенести данные игры, однако "Заря" назвала идею с переносом неприемлемой из-за сложной логистики и из-за нежелания пренебрегать внутренними соревнованиями. После решения УЕФА матч между "Маккаби" из Тель-Авива и "Зарей" пройдет 25 ноября, а "Маккаби" из Хайфы и "Вильярреал" проведут свою встречу 6 декабря. При этом клубам из Израиля для проведения матчей предложены альтернативные стадионы, соответствующие правилам УЕФА и находящиеся за пределами их страны.

Ранее УЕФА перенес матчи сборной Израиля против команд Швейцарии и Косова в рамках отбора к чемпионату Европы 2024 года, которые должны были пройти 12 и 15 октября соответственно. Матч против сборной Косова должен был пройти в Приштине, перенос был связан с запретом израильских властей на выезд из страны спортсменов из Израиля. Также в организации приняли решение отменить другие запланированные игры на территории страны, включая квалификационные матчи к чемпионату Европы 2025 года среди игроков не старше 21 года и отборочные встречи к чемпионату Европы среди игроков до 17 лет, в которых должны были сыграть израильтяне, бельгийцы, валлийцы и гибралтарцы.

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. ХАМАС объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии.