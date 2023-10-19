Путин: новые спортивные организации будут подрывать международную монополию чиновников

По словам главы государства, эти формы в высшей степени востребованы

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Новые спортивные организации, лиги, ассоциации и объединения важны, поскольку будут подрывать международную монополию чиновников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Новые организационно-правовые формы в сфере спорта, конечно, на сегодняшний день в высшей степени востребованы. Потому что эти формы, лиги, ассоциации, объединения, клубы, они, безусловно, будут подрывать сложившуюся систему монополий международного чиновничества на международный спорт и международное общение в сфере спорта", - сказал глава государства.

Как пояснил Путин, международные организации не смогут ничего противопоставить широкому общественному движению. Глава государства отметил, что они устроили монополию "то в сфере спортивной медицины, то в сфере организации различного уровня соревнований", но если российская сторона пойдет по пути демократизации спортивных контактов, то этому никто ничего не сможет противопоставить. "Потому что стремление людей к общению, особенно к общению в такой благородной деятельности, как спорт, - невозможно будет поставить барьеров, которые запрещают это общение", - подчеркнул российский лидер.

Путин также обратил внимание, что не стоит ставить в тупик и традиционные формы занятий спортом - Россия и их будет поддерживать. "Но чем шире и демократичней будет организован спорт в России, тем лучше он будет и интереснее для всех", - пояснил президент.

Он сравнил это с происходящим в мировом спорте, заявив, что организации международного масштаба "вырождаются". "То, что происходит в современных международных спортивных организациях, - это признаки вырождения. Он [международный спорт] очень коммерциализирован, значит, очень зависит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран. Вот это и есть признаки вырождения", - указал Путин.