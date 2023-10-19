Рожков считает, что часть средств от ЕРАИ можно направлять на реабилитацию участников СВО

В 2024 году на федеральных спортивных базах Министерства спорта Российской Федерации Паралимпийским комитетом России будут проведены 5 тренировочных сборов для 100 ветеранов СВО

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Средства из Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) идут на поддержку детского и профессионального спорта, однако Паралимпийский комитет России (ПКР) мог бы тратить часть денег на реабилитацию участников специальной военной операции (СВО). Об этом президент ПКР Павел Рожков рассказал на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О развитии и об оснащении спортивной инфраструктуры" в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Спасибо, что ЕРАИ нам помогает, но проблема не решается два года: распределение 20% на детей, 80% - на профессиональный спорт. У нас нет профессионального спорта, эта проблема витает и не решается. Мы бы спокойно могли бы тратить эти деньги на работу по реабилитацию участников СВО", - сказал Рожков.

"Вполне можно было бы сделать так, чтобы у ЕРАИ были основания распределять деньги на адаптивный спорт. Откуда еще могли бы поступать деньги - это госпрограмма развития физической культуры и спорта и программа доступной среды", - добавил он.

В 2024 году на федеральных спортивных базах Министерства спорта Российской Федерации Паралимпийским комитетом России будут проведены 5 тренировочных сборов для 100 ветеранов СВО.