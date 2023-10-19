FIBA Europe отменила матчи с участием израильских команд

Матчи перенесены до дальнейшего уведомления

ТАСС, 19 октября. Европейское отделение Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) решило приостановить проведение матчей с участием команд из Израиля до дальнейшего уведомления. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"После консультаций с клубами-участниками, Федерацией баскетбола Израиля и советниками FIBA Europe по вопросам безопасности Европейское отделение Международной федерации баскетбола решило продлить перенос всех игр с участием израильских команд в женском Еврокубке и Кубке Европы FIBA на предстоящую неделю и до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.

9 октября баскетбольная Евролига перенесла ближайшие домашние матчи израильских команд в еврокубках, которые были запланированы на 17 и 18 октября. Руководство турнира приняло решение поменять соперников кругами, игры прошли за пределами Израиля.

Ранее в четверг матчи на территории Израиля до дальнейшего уведомления отменил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом израильским клубам предложено проводить еврокубковые игры на стадионах за пределами страны.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.