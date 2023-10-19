Путин поручил развивать спортивную инфраструктуру на Дальнем Востоке

По словам президента, "спортивной инфраструктуры на Дальнем Востоке точно недостаточно"

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Инфраструктуру для занятий спортом и физкультурой надо продолжать развивать на Дальнем Востоке, отметил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, там много уже сделано, и надо это делать дальше, без всяких сомнений", - сказал глава государства на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, комментируя выступление губернатора Приморья Олега Кожемяко.

"Это очень правильно, так и будем делать. Спортивной инфраструктуры на Дальнем Востоке точно недостаточно", - добавил Путин.

В свою очередь Кожемяко добавил, что регион является удобной площадкой для предстартовой подготовки спортсменов, выступающих в различного рода международных соревнованиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он напомнил, что два года назад было поддержано предложение о создании Федерального тренировочно-спортивного центра, в крае уже построили и открыли центры гребных видов спорта олимпийского уровня. "Сейчас на стадии завершения строительство керлинг-центра. <…> Мы определились в необходимости создания еще пяти таких центров во Владивостоке, четыре из них будут созданы на острове Русский, они будут расположены на территории Дальневосточного федерального университета, будут использоваться в том числе и студентами. И это удобно для подготовки спортсменов, потому что в летний период у нас есть жилой фонд, который мы можем предоставить", - сказал Кожемяко.

Необходимое финансирование на проектирование уже определено, также заложена часть денег на 2025-2026 годы. "Мы просим поддержать наше предложение поэтапно софинансировать начиная с 2025 года. [Это] для строительства таких комплексных центров подготовки наших сборных команд в Приморском крае", - добавил Кожемяко.