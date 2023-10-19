Немов заявил о планах начать производство гимнастического оборудования в России

Последний раз на российском оборудовании гимнасты выступали в 1994 году, отметил четырехкратный олимпийский чемпион

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Необходимо возобновить в России производство качественного оборудования для спортивной гимнастики, работа в этом направлении уже ведется. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС заявил четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

"Хочется, чтобы в России возобновилось производство гимнастического оборудования высокого уровня, - сказал Немов. - С Минпромторгом мы этот вопрос долгое время обговаривали. У нас уже было хорошее оборудование, и сейчас есть все, чтобы возобновить его производство".

"Хочется воплотить такую мечту, чтобы мы выступали, как и в советское время, на своем оборудовании, чтобы к нам приезжали спортсмены из других стран и мы проводили международные турниры высокого уровня. Последний раз на нашем оборудовании мы выступали в 1994 году, после производство ушло - сейчас оно в Японии, Германии, Америке, Китае. В сегодняшней ситуации это очень важно. Надеюсь, что с Божьей помощью сделаем", - добавил он.