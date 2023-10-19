Путин: звать героев СВО на соревнования надо по зову сердца, а не в приказном порядке

По словам президента, только тогда будет достигаться эмоциональный эффект

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Приглашение участников специальной военной операции на официальные спортивные церемонии должно идти от души, а не в приказном порядке. Только тогда будет достигаться эмоциональный эффект, заявил президент РФ Владимир Путин.

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта глава Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Трудовые резервы" Илья Галаев предложил законодательно закрепить обязанность организаторов различных любительских спортивных мероприятий приглашать героев СВО для участия в церемониях открытия соревнований. "Безусловно, ребята, которые выполняют свой воинский долг, защищают Родину, достойны [быть приглашенными]. Делать это в приказном порядке считаю нецелесообразным", - отреагировал на инициативу Путин.

"Это должно быть по зову сердца, вот тогда это будет достигать определенного эмоционального эффекта", - подчеркнул он, поблагодарив Галаева за привлечение участников СВО к спортивным событиям.