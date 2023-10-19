Мамиашвили заявил о необходимости строительства многофункциональных спортсооружений

Глава Федерации спортивной борьбы России поддержал идею о создании структур, которые не будут аффилированы с существующими международными спортивными организациями

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Строительство многофункциональных и недорогих в эксплуатации спортивных сооружений является одной из серьезных задач в России. Об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О развитии и об оснащении спортивной инфраструктуры" в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Сегодня очень серьезная необходимость в строительстве многофункциональных, не очень дорогих в эксплуатации спортсооружений, которые находились бы в шаговой доступности. Мы сегодня коснулись вопроса сельского спорта, но есть же положительный пример Башкирии, где есть "Земский тренер". Дети увлекаются и имеют перспективы социального развития", - сказал Мамиашвили.

Также он прокомментировал отстранение россиян от международных соревнований. "Оказывается, персональные качества и принадлежность к той или иной стране является определяющей [в мировом спорте]. Мы поддерживаем предложение о создании структур, которые не будут аффилированы с подавляющим меньшинством", - добавил глава ФСБР.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).