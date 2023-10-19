Путин заявил об успешном развитии российского спорта вопреки внешним ограничениям

Президент отметил, что задачей российских властей по-прежнему остается развитие массового спорта и помощь спортсменам высших достижений

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Российский спорт продолжает уверенно развиваться, несмотря на все препятствия и внешние ограничения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Несмотря ни на какие сложности, которые пытаются нам создать извне, российский спорт развивается, развивается хорошими темпами, чувствует себя уверенно", - сказал глава государства.

"Вся эта пена политическая рано или поздно со спорта слетит", - добавил он, отметив, что задачей российских властей по-прежнему остается развитие массового спорта и помощь спортсменам высших достижений.

"Ресурсы у нас для этого есть. Нужно только не забывать про то, что развитие физической культуры и спорта в нашей стране является одним из важнейших государственных приоритетов", - подчеркнул президент. По его словам, важно следить за тем, чтобы это отражалось в конкретных делах, прежде всего, в финансировании, в организации работы, в личном внимании руководителей государства, правительства и первых лиц регионов к спортсменам.