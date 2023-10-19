Свищев: обеспечение спортсменов спортсооружениями взято на парламентский контроль

Президент России обратил внимание на замечания Счетной палаты о недостаточном обеспечении спортивными объектами и условиями для подготовки сборных

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Информация о недостаточном обеспечении российских спортсменов спортсооружениями взята на парламентский контроль. Об этом председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О развитии и об оснащении спортивной инфраструктуры" в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Вы обратили внимание на замечания Счетной палаты о недостаточном обеспечении спортивными объектами и условиями для подготовки спортивных сборных команд. Эта информация взята на парламентский контроль комитета Государственной думы по физической культуре и спорту", - сказал Свищев, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).