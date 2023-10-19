Куйвашев предложил запустить программу развития тренировочных центров с 2025 года

Губернатор Свердловской области отметил, что к созданию таких центров проявляют интерес инвесторы

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Программу развития федеральных и региональных тренировочных центров для сборных команд можно начать поэтапно реализовывать с 2025 года. Такое мнение озвучил руководитель рабочей группы по импортозамещению в спорте при Госсовете РФ, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О развитии и об оснащении спортивной инфраструктуры" на форуме "Россия - спортивная держава".

"Согласно вашему поручению, Минфин при участии заинтересованных регионов подготовил проект программы развития федеральных и региональных тренировочных центров до 2030 года, - сказал Куйвашев, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину. - К сожалению, программа не принята по причине отсутствия средств на ее реализацию в текущем бюджетном цикле. В качестве возможного решения предлагаем ее поэтапную реализацию начиная с 2025 года, с привлечением федеральных и региональных средств", - сказал он.

Куйвашев отметил, что к созданию таких центров также проявляют интерес инвесторы. "В частности, [к созданию тренировочного центра] по футболу недалеко от аэропорта Сочи", - уточнил он.