Поздняков уверен, что лишение членства ОКР в МОК носит временный характер

В нужный момент отношения между организациями перейдут на позитивный путь, считает глава ОКР

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Лишение членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) носит временный характер. Такое мнение ТАСС высказал президент ОКР Станислав Поздняков в кулуарах форума "Россия - спортивная держава".

"Мы считаем, что этот статус носит временный характер, - сказал Поздняков. - И в нужный момент отношения между нашими организациями перейдут на позитивный путь, поэтому мы не разрываем контактов с нашими коллегами. Сейчас они носят неформальный характер".

"Тем не менее мы уверены, что идеи олимпизма и спортивные идеалы - это основа, на которой строится в том числе желание и возможности людей реализовывать себя посредством спорта, - продолжил собеседник агентства. - Самое главное - гуманитарная миссия, строить мосты между странами. Об этом не нужно забывать тем, кто принимает политические решения".

Поздняков подчеркнул, что отстранение Олимпийского комитета России не скажется на деятельности организации. "Главная функция ОКР - это распространение пропаганды олимпийских ценностей на территории отдельно взятой страны. Плюс к этому мы занимаемся развитием спорта высших достижений и массового спорта. Мы это делали, делаем и будем делать вне зависимости от статуса", - заключил глава ОКР.

12 октября исполком Международного олимпийского комитета отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. Деловая программа форума в Перми завершится 21 октября.