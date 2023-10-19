19 октября, 13:42
Летние олимпийские виды спорта

Немов оценил поддержанную Путиным идею проведения в России Года спорта

Спорт помогает людям выплескивать эмоции, отметил четырехкратный олимпийский чемпион

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Провести в России Год спорта очень важно, поскольку он помогает людям не только физически, но и психологически. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

"Это здорово, так и должно быть, - сказал Немов. - Спорт помогает людям выплескивать эмоции. Даже по себе могу сказать: мне гимнастика до сих пор помогает - я прихожу в зал два-три раза в неделю, кручу "солнышко" на перекладине, думая о том, как мне получить максимальное удовольствие от процесса".

Президент России Владимир Путин в четверг на полях форума "Россия - спортивная держава" поддержал идею главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлева возобновить спортивные парады на Красной площади и объявить 2024 год Годом спорта. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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