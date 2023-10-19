Путин считает, что бокс в России развивается очень ярко

Президент РФ отметил, что боксеры всегда в стране пользовались особым вниманием и уважением

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Бокс всегда пользовался в России особым вниманием и уважением, и сейчас он продолжает развиваться очень ярко. Такую оценку озвучил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками турнира по боксу и кикбоксингу Ural FC 4.

"Наш спорт в целом развивается, а бокс развивается даже, может быть, более ярко, чем другие виды спорта. Хотя сам по себе является очень ярким. Боксеры всегда в нашей стране пользовались особым вниманием, особым уважением, потому что это наиболее зрелищный и мужской [вид спорта]", - считает глава государства.

Он оговорился, что сейчас боксом занимаются и женщины. "Поэтому я уж прошу прощения у дам за то, что так сказал, но тем не менее [бокс] всегда считался мужским, мужественным видом спорта. И всегда привлекал внимание. Он является очень зрелищным", - отметил президент.

Путин обратил внимание, что и сейчас бокс остается в России очень распространенным. "И мы всегда за вас переживаем, всегда. Сотни тысяч людей по всей стране с удовольствием смотрят бокс и ваши выступления", - заверил он в беседе с боксерами.

Президент добавил, что в России есть своя традиция этого спорта и замечательные школы. "И я желаю вам успехов и в сегодняшних соревнованиях, и вообще в вашей спортивной карьере", - обратился он с напутствием к спортсменам.

В завершение встречи один из боксеров вопросил президента сделать совместное фото. Путин с удовольствием согласился и сам выбрал фон для снимка. "Давайте на фоне ринга", - предложил он.