Немов рассказал, что не прекращал общения с украинскими коллегами

Алексей Немов отметил, что у него много друзей за границей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике россиянин Алексей Немов сохранил прекрасные отношения с белорусскими и украинскими друзьями и коллегами. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

"У меня действительно много друзей, коллег, которые живут за границей. Я продолжаю общаться со всеми, и с украинскими коллегами в том числе, у меня со всеми остались прекрасные отношения. У нас никогда не было вопросов, кто ты, в то время, когда мы выступали, у нас была одна страна, мы были одной семьей. Времена изменились, но тем не менее то поколение, в котором я вырос, оно с пониманием относится к текущей ситуации, но, конечно, не все", - сказал Немов.

Немову 47 лет, он является четырехкратным чемпионом, двукратным вице-чемпионом и шестикратным бронзовым призером Олимпийски игр. Также на счету россиянина пять золотых медалей чемпионатов мира.