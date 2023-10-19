В России показатели импортозамещения в спортивном сегменте увеличились на 30% за 2023 год

Важным фактором для спорта высших достижений является сертификация продукции в международных федерациях, отметила Анна Максимова

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Показатели импортозамещения в сегменте массового и профессионального спорта за 2023 год в России увеличились на 30%. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта на форуме "Россия - спортивная держава" сообщила председатель ассоциации производителей и экспортеров отечественных спортивных товаров и оборудования Анна Максимова

"Высокий процент импортозамещения в сегменте массового спорта и профессиональной подготовки - гребля на байдарках, прыжки на батуте и гиревой спорт. За 2023 год конъюнктура рынка сменилась в пользу российских производителей. Мы отмечаем рост показателей импортозамещения практически на 30% в этом году. В сигменте массового спорта было запущено производство модных сейчас сапбордов, досок для серфинга. В сегменте профессионального спорта доработан инвентарь для легкой атлетики, футбольные и волейбольные мячи", - сказала Максимова.

Она отметила, что по состоянию на конец 2022 года зарегистрировано 810 предприятий промышленности, среди которых 350 имеют оборот по выручке более 1 млн рублей. "На конец 2022 года российская продукция более чем в 100 видах спорта не превышала 50%. 1-2% - бадминтон, гольф, боулинг, конный спорт, не более 50% - фехтование, прыжки на батуте, горнолыжный спорт", - сообщила Максимова.

"Важным фактором для спорта высших достижений является сертификация продукции в международных федерациях. Эта сертификация всегда была для нас труднодоступной, средняя стоимость такого сертификата - $10-20 тыс. на один вид продукции. А в Международной федерации футбола составляет примерно $1 млн на лицензирование футбольных полей", - добавила она.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).