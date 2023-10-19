Матыцин подвел итоги первого дня форума "Россия - спортивная держава"

Министр спорта России отметил, что зарубежные коллеги и представители регионов РФ проявляют интерес к заданному формату общения на форуме, который проходит в Перми

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил интерес зарубежных коллег и представителей регионов России к формату общения на форуме "Россия - спортивная держава". Об этом Матыцин заявил журналистам.

"Форум сегодня показал, что очень актуальные вопросы были рассмотрены, - сказал Матыцин. - И очень яркие, эмоциональные выступления на пленарной сессии. Мы надеемся, что такая атмосфера сохранится и в ближайшие дни, потому что видим интерес и регионов, и наших коллег из зарубежных стран к этому формату общения. А сегодня это как никогда важно - быть вместе, проявлять солидарность, изучать опыт друг друга. Это один из основополагающих принципов организации форума "Россия - спортивная держава".

"Конечно, особое значение форуму придает проведение Совета при президенте с участием главы государства, - продолжил министр спорта. - Сегодня были затронуты очень важные вопросы развития спортивной инфраструктуры. Мы также увидели, что у нас большой потенциал, мы реализовываем на сегодняшний день государственную программу развития физической культуры и спорта, мы достигли уже показателей, которые определены Стратегией развития спорта до 2030 года".

Также Матыцин рассказал о темах для обсуждения на следующие дни форума. "Как рекомендовал президент, не стоит успокаиваться, нужно продолжать работать государственным органам, общественным организациям, бизнесу, потому что мы должны работать как одна команда, у нас одна цель - сделать и страну, и систему спорта устойчивой, суверенной, сделать так, чтобы спорт был нормой жизни и люди могли заниматься в комфортных условиях, доступных условиях. Наверное, это также будет предметом обсуждения и в следующие дни", - заключил глава Минспорта.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми.