Поздняков заявил, что спорт продолжает оставаться делом государственной важности

Глава Олимпийского комитета России отметил, что в пятницу на форуме "Россия - спортивная держава" будут обсуждаться шаги, которые необходимо предпринять для борьбы за самые высокие места в общем зачете летних и зимних Игр

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Одним из ключевых итогов заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта является то, что спорт остается делом государственной важности. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта состоялось 19 сентября в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Сегодня на Совете все в очередной раз убедились, насколько внимательно относится к проблемам нашего спорта президент России. На заседании поднимались самые разные вопросы, связанные с актуальными вызовами и перспективами развития отрасли. Спорт, в том числе спорт высших достижений, остается делом государственной важности - наверное, это один из ключевых итогов заседания", - сказал Поздняков.

"У нас завтра в рамках форума "Россия - спортивная держава" пройдет круглый стол по олимпийской тематике. Будем предметно обсуждать с коллегами из общероссийских спортивных федераций состояние дел с подготовкой олимпийского резерва и те шаги, которые нам всем вместе необходимо предпринять для того, чтобы в следующем олимпийском цикле бороться за самые высокие места в общем зачете летних и зимних Игр. Есть конкретные цифры, понятные задачи, поддержка руководства страны. Нами проведена углубленная экспертиза, пришло время конкретных решений", - добавил глава ОКР.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс.