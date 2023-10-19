В ФХР отметили важность слов Путина о "дельцах от хоккея"

По словам гендиректора Федерации хоккея России Дмитрия Курбатова, заявление главы государства поможет усилить борьбу с недобросовестными агентами, которые способствуют трудоустройству юных игроков в зарубежные клубы

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Слова президента РФ Владимира Путина о том, что необходимо разобраться с "дельцами от хоккея", очень важны для предотвращения массового оттока молодых игроков за рубеж. Об этом ТАСС рассказал гендиректор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

На заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в Перми Путин потребовал разобраться с "дельцами от хоккея", которые переманивают перспективных спортсменов с юности работать за границей.

"Нам очень важно, что президент об этом сказал. Это очень сильно нам поможет усилить борьбу и давление на тех недобросовестных агентов, которые своими или не своими руками способствуют трудоустройству игроков в зарубежные клубы. Борьба будет принципиальной и беспощадной", - сказал Курбатов.

"Мы всегда жестко боролись в том числе с недобросовестными агентами, которые увозят молодых хоккеистов за рубеж. И в том числе с нашей подачи была введена статья в Кодекс РФ об административных правонарушениях, связанная с незаконной деятельностью по трудоустройству граждан РФ за границей. Под эту статью агент подпадает, если начинает трудоустраивать российских игроков в зарубежный клуб. Агентская деятельность у нас многогранна, мы агентов лицензируем, принимаем экзамены, следим за соблюдением порядка в этой системе, решаем споры. Но у нас для них есть одно единственное по сути наказание - лишение лицензии", - добавил он.

Гендиректор ФХР рассказал, как агенты, не имеющие лицензию, могут обходить запрет общения с игроками. "В реальности же все понимают, что если у агента есть нужный клубу игрок и имени агента в договоре не будет, то клуб с ним все равно договорится. Встречи будут вне офиса, где угодно. Поэтому мы порядка трех раз на законодательном уровне вносили инициативу, чтобы работу агентов без лицензий признать административным правонарушением, но МВД нам говорило в этом плане, что у него нет ресурсов, чтобы еще и за этим следить", - подчеркнул Курбатов.

"Принятая инициатива была бы большим подспорьем, потому что иностранные агенты в России почти все давно уже не работают, а работают их представители. И, чтобы иметь больше рычагов для воздействия, такая инициатива была бы для нас важна. К сожалению, пока она не прошла", - добавил он.