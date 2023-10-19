19 октября, 15:11
Форум "Россия - спортивная держава"

Матыцин уверен в успешном проведении форума "Россия - спортивная держава" в Уфе

По мнению министра спорта РФ, Башкортостан является одним из лидеров по инфраструктуре и по вниманию к вопросам развития спорта

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Уфа сможет успешно провести форум "Россия - спортивная держава" в 2024 году. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Конечно, не сомневаемся, что форум пройдет успешно, - сказал Матыцин. - Башкортостан один из лидеров и по инфраструктуре, и по вниманию к вопросам развития спорта, и по опыту организации больших форумов, как спортивных, так и образовательных, научных. Хочу только пожелать успехов".

"Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми. 

Теги:
Форум "Россия - спортивная держава"Матыцин, Олег Васильевич
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