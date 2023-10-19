В РФС отметили увеличение интереса к женскому футболу

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Эрика Сурикова рассказала, что увеличивается аудитория трансляций матчей и охват в социальных сетях

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Аудитория женского футбола в России увеличивается, это видно по посещаемости матчей и охвату в социальных сетях. Об этом на сессии "Продвижение спорта в медиапространстве: актуальные тенденции и форматы" в рамках форума "Россия - спортивная держава" рассказала заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова.

"Отмечу повышение интереса к женскому футболу. Это видно и по матчам Суперлиги и Кубка России - имею в виду не только посещаемость, но и охваты в соцсетях, аудиторию трансляций. Известный факт, что бурный рост фитнес-индустрии как бизнеса начался с того момента, когда в спортзалы пришли женщины, начали покупать спортивную одежду. Думаю, что примерно то же может быть и с массовым женским футболом в России", - сказала Сурикова.

"РФС со своей стороны продолжает поддерживать этот вектор в рамках своих проектов. Например, в этом году уже 300 девочек по всей стране записалось в футбольные секции в рамках нашей программы "Футбол в школе", - добавила она.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми.