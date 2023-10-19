Третьяк рассказал об условиях, которые создаются в России для развития молодых хоккеистов

Глава Федерации хоккея России отметил, что работа по развитию игроков затрагивает все ключевые сферы

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Работа, которую Федерация хоккея России (ФХР) ведет для развития молодых хоккеистов, затрагивает все ключевые сферы, включая инновационные методики в детском хоккее. Об этом ТАСС рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

На заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое прошло в Перми в рамках форума "Россия - спортивная держава", президент России Владимир Путин потребовал разобраться с "дельцами от хоккея", которые переманивают перспективных спортсменов с юности работать за границей.

"Федерация на протяжении многих лет ведет комплексную многоуровневую деятельность, создавая условия для развития молодых хоккеистов. Эта работа затрагивает все ключевые хоккейные сферы - карьерные возможности для профессиональных игроков, обучение хоккеистов в системе сборных команд, внедрение инновационных методик в детский хоккей, организация и проведение различных соревнований", - сказал Третьяк.

С сезона-2023/24 Фонбет - Континентальной хоккейной лиги российские команды могут заявлять на матчи до трех иностранных игроков, за исключением граждан стран - участников ЕврАзЭС. "Новый лимит полезен нашему хоккею в том числе и потому, что клубным менеджерам приходится искать своих, активнее заниматься селекцией, давать шанс выпускникам МХЛ (Молодежной хоккейной лиги - прим. ТАСС) либо хоккеистам из ВХЛ (Всероссийской хоккейной лиги - прим. ТАСС). Это лучше, чем комплектовать первую пятерку иностранцами из Европы и Америки. Благодаря тому, что иностранцев стало меньше, у наших ребят появляется больше игрового времени, больше возможностей поиграть в первом-втором звене, в большинстве", - подчеркнул глава ФХР.

Третьяк рассказал, что главная цель предстоящего в ноябре турнира с участием молодежной и юниорской сборных России - дать молодому поколению международную практику, а также дать возможность сыграть в атакующий хоккей с большим количеством заброшенных шайб, как это было во время матчей команды "Россия 25" в серии с белорусами в мае. "У хоккеистов будет возможность почувствовать специфику выступлений за сборную, познакомиться с нюансами тактической и тренировочной работы, подготовки к матчам. Также для молодых спортсменов вызов в сборную - дополнительная мотивация, вдохновляющая на более качественный труд и дальнейший прогресс. Мы не сомневаемся, что молодые звезды постараются сыграть в таком стиле (как в мае этого года - прим. ТАСС) и на Кубке Первого канала - чтобы не только выиграть традиционный предновогодний турнир, но и сделать это красиво", - сказал он.

Глава федерации подчеркнул, что проект обучения хоккейному мастерству на базе центра поддержки одаренных детей "Сириус" с участием специалистов ФХР и тренеров является полноценной альтернативной отъезду молодых игроков за рубеж, возможность стать участником программы есть у подростков из всех регионов страны. "Предлагается эффективный пошаговый алгоритм строительства успешной хоккейной карьеры на Родине, проведено уже шесть 12-месячных макроциклов, с началом сезона начался плановый седьмой. Наконец, одно из самых ценных достижений ФХР в области детско-юношеского хоккея - разработка и внедрение Национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина". Мы внедряем ее по всей стране, наши специалисты ездят в самые разные города: от Хабаровска до Петербурга и Калининграда, от Норильска и Мурманска до Сочи, география внедрения - более 100 городов и 35 регионов страны", - отметил Третьяк.