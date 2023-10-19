Президент "Ростова" не допускает, что команда может вылететь из Российской премьер-лиги

Команда после 11 туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу

ТАСС, 19 октября. Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц заявил, что не допускает вылета команды из Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Арутюнянц рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Ростов" после 11 туров набрал 10 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице. По итогам сезона команды, занявшие 15-е и 16-е места, вылетят из РПЛ. Клубы, финишировавшие на 13-й и 14-й строчках, сыграют соответственно с 4-й и 3-й командами Мелбет - Первой лиги стыковые матчи за право играть в РПЛ в сезоне-2024/25.

"Я даже не допускаю, что мы попадем в стыковые матчи, - отметил Арутюнянц. - Из сезона в сезон они [задачи] одинаковые: сначала обезопасить себя от вылета, от стыковых матчей, а потом забраться как можно выше в турнирной таблице. Да, сложившаяся ситуация напрягает. Очевидно, когда ты в пятерке, тебе спокойней".

"Изначально мы хотели заработать 32 очка в осенней части, чтобы до зимней паузы обезопаситься. В том году у нас это получилось", - добавил президент "Ростова".

В следующем туре "Ростов" 22 октября примет грозненский "Ахмат".