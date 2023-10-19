Байсултанов: в итоговом турнире лиги "Содружество" предварительно сыграют восемь команд

Заместитель министра спорта России отметил, что в реализации проекта участвуют Российский футбольный союз, Министерство финансов России, фонд "Наш спорт"

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Восемь команд предварительно примут участие в итоговом турнире футбольной лиги "Содружество". Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" сообщил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

В четверг на пленарном заседании форума вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что объединенный чемпионат лиги "Содружество", в котором примут участие команды из новых регионов, начнется в марте 2024 года.

"Это будет наподобие турнира Крымского футбольного союза, но со своими нюансами. Нужно учитывать, что РФС (Российский футбольный союз - прим. ТАСС) и министерство финансов полноценно участвуют в реализации проекта, так же как и фонд "Наш спорт", о чем Дмитрий Чернышенко говорил сегодня на пленарном заседании. Будет сформирован призовой фонд, также будут поощрительные финансовые сертификаты. Предварительно в итоговом турнире примут участие восемь команд", - сказал Байсултанов.

"Лига "Содружество" утверждена правительством, будем ее реализовывать. В лиге будут представлены команды из всех четырех субъектов - это Донецкая Народная Республика, Херсонская область, Запорожская область, Луганская Народная Республика. Министерство спорта будет отвечать за проведение лиги. Мы сейчас разработали и согласовали концепцию, дорабатываем количественные и качественные параметры", - добавил он.

20 июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который направлен на интеграцию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в систему физической культуры и спорта Российской Федерации.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми.