Президент "Ростова" считает, что футболисты команды нестабильны психологически

Команда после 11 туров набрала 10 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу

ТАСС, 19 октября. Проблемы с результатами футбольного клуба "Ростов" в текущем сезоне связаны с психологической нестабильностью. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал президент клуба Арташес Арутюнянц.

"Ростов" после 11 туров набрал 10 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.

"Считаю, все наши проблемы от психологии. Игроки ведут 2:0, начинают удерживать этот счет, чтобы заработать очки, но не получается, что-то делают не так. Команда у нас молодая, психологически ребята не совсем стабильны, чересчур поверили в себя", - сказал Арутюнянц.

В следующем туре "Ростов" 22 октября примет грозненский "Ахмат".