Матыцин считает, что спортивные парады повысят популярность спорта в стране

Ранее президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей вернуть традицию проведения спортивных парадов на Красной площади

ПЕРМЬ, 19 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проведение спортивных парадов поможет повысить число людей, занимающихся спортом. Такое мнение журналистам на форуме "Россия - спортивная держава" высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

На форуме "Россия - спортивная держава" глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев выступил с предложением объявить следующий год Годом спорта и вернуть традицию проведения спортивных парадов на Красной площади. Президент России Владимир Путин назвал это предложение хорошей идеей.

"Спорт - это часть культуры, это жизнь общества, норма нашей жизни, о чем сказал президент. Я очень благодарен нашим средствам массовой информации, за то что они вовлечены в спорт. Самое главное, чтобы это было позитивное освещение спорта, а не каких -то критических ситуаций", - сказал Матыцин.

"Поэтому и парады, и прекрасно организованные шоу, если можно так сказать, с чувством вкуса, чувством ответственности, будут сто процентов привлекать внимание к спорту. Люди пойдут в спорт, начнут им заниматься, и это сделает спорт нормой их жизни", - добавил он.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми.