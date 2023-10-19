Арутюнянц считает, что в РПЛ нет команд намного сильнее "Ростова"

По мнению президента "Ростова", команда может обыграть любого соперника в премьер-лиге

ТАСС, 19 октября. Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц считает, что в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) нет команд намного сильнее коллектива из Ростова-на-Дону. Такое мнение Арутюнянц высказал "Спорт-Экспрессу".

"Ростов" после 11 туров набрал 10 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.

"А почему вы думаете, что кто-то в РПЛ намного сильнее нас? Я так вообще не считаю, мы можем обыграть любого соперника в премьер-лиге и проиграть можем каждому. Нам игры с клубами, которых вы считаете сильнее нас, даются легче, чем против тех, которые якобы слабее. Откровенно сложно играть, когда против тебя выстраиваются десять человек в низком блоке за линией мяча", - сказал Арутюнянц.

В следующем туре "Ростов" 22 октября примет грозненский "Ахмат".