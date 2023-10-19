ЦСКА обыграл "Локомотив" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:0 обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве в присутствии 7 457 зрителей.
Заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (1-я, 59-я минуты) и Никита Нестеров (55). Защитник хозяев Нестеров также отметился результативной передачей, он набрал 200-е и 201-е очки в КХЛ. ЦСКА одержал третью победу подряд.
ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, на счету команды теперь 23 очка в 20 встречах. "Локомотив" с 29 очками в 20 матчах идет вторым на Западе. В следующем матче ЦСКА 22 октября на выезде сыграет с казанским "Ак Барсом", "Локомотив" днем ранее в гостях встретится с подмосковным "Витязем".
В других матчах дня челябинский "Трактор" со счетом 2:1 дома обыграл магнитогорский "Металлург", китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" на выезде в серии буллитов победил минское "Динамо" (4:3), хабаровский "Амур" в гостях оказался сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (3:1). Нападающий "Амура" Александр Хохлачев отметился результативной передачей. 17 октября он забросил в ворота "Трактора" и отметился результативным действием в первом матче после инцидента на дороге, когда форвард запрыгнул на автомобиль жителя Хабаровска.
1
Спартак
21
13
1
0
0
2
5
78-58
30
2
Локомотив
20
13
1
0
1
0
5
55-37
29
3
Динамо М
20
9
3
1
1
0
6
57-47
27
4
Торпедо
20
11
1
0
1
1
6
62-49
26
5
ЦСКА
20
9
2
0
0
1
8
64-41
23
6
Сочи
20
9
1
1
0
1
8
57-69
23
7
СКА
18
10
0
0
0
0
8
50-36
20
8
Северсталь
18
7
0
1
1
2
7
62-55
19
9
Динамо Мн
18
6
1
1
1
2
7
54-48
19
10
Куньлунь РС
23
3
1
3
0
2
14
44-78
16
11
Витязь
20
2
2
1
0
2
13
34-74
12
1
Металлург
22
11
2
1
2
1
5
68-56
31
2
Ак Барс
18
9
4
0
0
1
4
60-42
27
3
Автомобилист
21
8
3
1
1
1
7
47-40
26
4
Лада
21
9
1
0
0
4
7
41-42
24
5
Салават Юлаев
18
10
1
0
0
0
7
56-36
22
6
Авангард
18
7
3
0
0
2
6
47-49
22
7
Трактор
21
6
3
1
0
2
9
45-50
22
8
Амур
19
7
0
1
3
2
6
42-48
21
9
Сибирь
19
5
1
2
2
1
8
41-56
19
10
Нефтехимик
19
4
2
1
1
3
8
47-68
18
11
Барыс
20
3
1
1
2
4
9
47-65
16
12
Адмирал
18
3
1
1
1
1
11
37-52
12