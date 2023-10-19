ЦСКА обыграл "Локомотив" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу московской команды

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:0 обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве в присутствии 7 457 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (1-я, 59-я минуты) и Никита Нестеров (55). Защитник хозяев Нестеров также отметился результативной передачей, он набрал 200-е и 201-е очки в КХЛ. ЦСКА одержал третью победу подряд.

ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, на счету команды теперь 23 очка в 20 встречах. "Локомотив" с 29 очками в 20 матчах идет вторым на Западе. В следующем матче ЦСКА 22 октября на выезде сыграет с казанским "Ак Барсом", "Локомотив" днем ранее в гостях встретится с подмосковным "Витязем".

В других матчах дня челябинский "Трактор" со счетом 2:1 дома обыграл магнитогорский "Металлург", китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" на выезде в серии буллитов победил минское "Динамо" (4:3), хабаровский "Амур" в гостях оказался сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (3:1). Нападающий "Амура" Александр Хохлачев отметился результативной передачей. 17 октября он забросил в ворота "Трактора" и отметился результативным действием в первом матче после инцидента на дороге, когда форвард запрыгнул на автомобиль жителя Хабаровска.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 21 13 1 0 0 2 5 78-58 30 2 Локомотив 20 13 1 0 1 0 5 55-37 29 3 Динамо М 20 9 3 1 1 0 6 57-47 27 4 Торпедо 20 11 1 0 1 1 6 62-49 26 5 ЦСКА 20 9 2 0 0 1 8 64-41 23 6 Сочи 20 9 1 1 0 1 8 57-69 23 7 СКА 18 10 0 0 0 0 8 50-36 20 8 Северсталь 18 7 0 1 1 2 7 62-55 19 9 Динамо Мн 18 6 1 1 1 2 7 54-48 19 10 Куньлунь РС 23 3 1 3 0 2 14 44-78 16 11 Витязь 20 2 2 1 0 2 13 34-74 12