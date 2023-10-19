19 октября, 18:43
КХЛ

ЦСКА обыграл "Локомотив" в матче Континентальной хоккейной лиги

Защитники "Локомотива" Роман Бычков, Никита Черепанова и нападающий ЦСКА Антон Слепышев. Софья Сандурская/ ТАСС
Защитники "Локомотива" Роман Бычков, Никита Черепанова и нападающий ЦСКА Антон Слепышев
© Софья Сандурская/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу московской команды

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:0 обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве в присутствии 7 457 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (1-я, 59-я минуты) и Никита Нестеров (55). Защитник хозяев Нестеров также отметился результативной передачей, он набрал 200-е и 201-е очки в КХЛ. ЦСКА одержал третью победу подряд.

ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, на счету команды теперь 23 очка в 20 встречах. "Локомотив" с 29 очками в 20 матчах идет вторым на Западе. В следующем матче ЦСКА 22 октября на выезде сыграет с казанским "Ак Барсом", "Локомотив" днем ранее в гостях встретится с подмосковным "Витязем".

В других матчах дня челябинский "Трактор" со счетом 2:1 дома обыграл магнитогорский "Металлург", китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" на выезде в серии буллитов победил минское "Динамо" (4:3), хабаровский "Амур" в гостях оказался сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (3:1). Нападающий "Амура" Александр Хохлачев отметился результативной передачей. 17 октября он забросил в ворота "Трактора" и отметился результативным действием в первом матче после инцидента на дороге, когда форвард запрыгнул на автомобиль жителя Хабаровска.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

21

13

1

0

0

2

5

78-58

30

2

Локомотив

20

13

1

0

1

0

5

55-37

29

3

Динамо М

20

9

3

1

1

0

6

57-47

27

4

Торпедо

20

11

1

0

1

1

6

62-49

26

5

ЦСКА

20

9

2

0

0

1

8

64-41

23

6

Сочи

20

9

1

1

0

1

8

57-69

23

7

СКА

18

10

0

0

0

0

8

50-36

20

8

Северсталь

18

7

0

1

1

2

7

62-55

19

9

Динамо Мн

18

6

1

1

1

2

7

54-48

19

10

Куньлунь РС

23

3

1

3

0

2

14

44-78

16

11

Витязь

20

2

2

1

0

2

13

34-74

12

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

22

11

2

1

2

1

5

68-56

31

2

Ак Барс

18

9

4

0

0

1

4

60-42

27

3

Автомобилист

21

8

3

1

1

1

7

47-40

26

4

Лада

21

9

1

0

0

4

7

41-42

24

5

Салават Юлаев

18

10

1

0

0

0

7

56-36

22

6

Авангард

18

7

3

0

0

2

6

47-49

22

7

Трактор

21

6

3

1

0

2

9

45-50

22

8

Амур

19

7

0

1

3

2

6

42-48

21

9

Сибирь

19

5

1

2

2

1

8

41-56

19

10

Нефтехимик

19

4

2

1

1

3

8

47-68

18

11

Барыс

20

3

1

1

2

4

9

47-65

16

12

Адмирал

18

3

1

1

1

1

11

37-52

12

  

Теги:
КХЛ
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