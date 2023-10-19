Футболист Лаксальт продлил контракт с московским "Динамо"

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26 и подразумевает опцию продления на один год

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Уругвайский защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт продлил соглашение с футбольным клубом. Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.

Новый контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления на один год.

"Диего - очень важный для нас игрок, и мы рады, что он продолжит помогать нам достигать своих целей в будущем", - приводит пресс-служба комментарий заместителя генерального директора "Динамо" Желько Бувача.

Лаксальту 30 лет, он выступает за "Динамо" с июля 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 10 матчей в разных турнирах, сделав 2 результативные передачи. Всего на счету уругвайца 40 матчей за бело-голубых. Ранее он выступал за итальянские "Дженоа", "Милан", "Торино", "Эмполи", "Болонью", уругвайский "Дефенсор Спортинг" и шотландский "Селтик", в составе которого стал обладателем кубка страны в сезоне-2019/20.

За сборную Уругвая Лаксальт провел 24 матча и отметился 1 результативной передачей, которую он отдал в матче чемпионата мира 2018 года против сборной России.