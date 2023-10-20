В РФС считают, что пока не время говорить о продлении контракта с Карпиным

Генеральный секретарь организации Максим Митрофанов отметил, что специалист делает большую работу в непростых условиях

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) удовлетворен работой главного тренера национальной сборной Валерия Карпина и рассчитывает на долгосрочные отношения, но поднимать вопрос о продлении контракта с ним пока не время. Об этом ТАСС в кулуарах международного форума "Россия - спортивная держава" в Перми рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Текущее соглашение РФС с Карпиным истекает 1 августа 2024 года.

"Наш президент (глава РФС Александр Дюков - прим. ТАСС) неоднократно говорил, что у нас есть доверие к главному тренеру, мы удовлетворены его работой, он делает большую работу в сложных условиях, - сказал Митрофанов. - Думаю, что пока не время поднимать вопрос продления контракта. Мы надеемся, что ситуация будет меняться, в том числе исходя из этого будем определяться, но у нас в любом случае долгосрочные отношения с Валерием Георгиевичем".

Карпину 54 года, он возглавил сборную России 23 июля 2021 года.