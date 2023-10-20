Бобровский вышел на второе место по количеству побед среди вратарей "Флориды"

Его команда обыграла "Торонто" со счетом 3:1

ТАСС, 20 октября. "Флорида" победила "Торонто" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Флориды" отметились Кевин Стенлунд (18-я минута), Оливер Экман-Ларссон (20) и Сэм Райнхарт (60). У проигравших гол забил Митчелл Марнер (32).

Российские вратари Илья Самсонов ("Торонто") и Сергей Бобровский ("Флорида") отразили 21 и 29 бросков соответственно. Голкипер хозяев был признан первой звездой игры. Бобровский одержал 107-ю победу в составе "Флориды". По этому показателю россиянин вышел на второе место в истории клуба, опередив американца Джона Ванбисбрука (106). Рекордсменом "Флориды" по количеству побед является канадец Роберто Луонго (230).

"Флорида" занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, "Торонто" - шестое, на счету обеих команд по 4 очка в 4 матчах. В следующей игре "Флорида" примет "Ванкувер" 22 октября. "Торонто" в этот же день встретится на выезде с "Тампой".

В других матчах игрового дня "Калгари" в гостях победил "Баффало" (4:3), "Нью-Йорк Рейнджерс" дома уступил "Нэшвиллу" (1:4), в составе проигравшей команды результативную передачу на свой счет записал российский нападающий Артемий Панарин. "Эдмонтон" на выезде проиграл "Филадельфии" (1:4), "Аризона" в гостевой игре взяла верх над "Сент-Луисом" (6:2), "Вегас" добился выездной победы, оказавшись сильнее "Виннипега" (5:3).

"Тампа" на домашнем льду одолела "Ванкувер" (4:3), дублем у победителей отметился российский нападающий Никита Кучеров. "Миннесота" дома уступила "Лос-Анджелесу" (3:7), у проигравших шайбу забросил российский форвард Кирилл Капризов.