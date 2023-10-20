Матыцин оценил возможность проведения игр сборной России с футболистами из ЮАР, КНДР и КНР

Глава Минспорта отметил, что ведомство будет рассматривать все форматы взаимодействия с коллегами из этих стран

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Министерство спорта Российской Федерации будет рассматривать все форматы взаимодействия с коллегами из ЮАР, КНДР и КНР. Об этом ТАСС в кулуарах международного форума "Россия - спортивная держава" в Перми рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

19 октября на форуме выступили министры спорта ЮАР, КНДР и КНР.

"Мы будем рассматривать все форматы нашего взаимодействия по максимальному количеству дисциплин, которые представляют взаимные интересы. Однозначно не могу сказать", - сказал Матыцин, отвечая на вопрос о возможности достижения договоренностей о проведении товарищеских матчей сборной России по футболу с командами ЮАР, КНДР, КНР.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.